18 июня, 16:36,
обновлено 18 июня, 16:39
Военная операция на Украине

В Курской области при обстреле поселка ВСУ пострадали два человека

По данным главы региона Романа Старовойта, в населенном пункте повредило дома и несколько магазинов

ТАСС, 18 июня. Два человека получили осколочные ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины поселка Глушково Курской области. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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"Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, в поселке повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка. "Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника", - добавил Старовойт. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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