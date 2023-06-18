В Курской области при обстреле поселка ВСУ пострадали два человека

По данным главы региона Романа Старовойта, в населенном пункте повредило дома и несколько магазинов

ТАСС, 18 июня. Два человека получили осколочные ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины поселка Глушково Курской области. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, в поселке повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка. "Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника", - добавил Старовойт.