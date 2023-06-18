В Адыгее хутор вновь попал в зону подтопления из-за ливня

Пострадало более 10 подворий

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Хутор Кармолино-Гидроицкий в Вольненском сельском поселении Кошехабльского района вновь попал в зону подтопления из-за интенсивного ливня в воскресенье, сообщил в своем Telegram-канале глава района Заур Хамирзов.

"И вновь под ударом стихии оказался хутор Кармолино-Гидроицкий в Вольненском сельском поселении. На данный момент известно об 11 подворьях, попавших в зону подтопления. К счастью, в дома вода не попала", - написал он.

Глава района уточнил, что на месте уже работает специализированная техника, производится откачка воды с приусадебных участков. Жителям пострадавших участков доставили питьевую бутилированную воду. Ситуацию Хамирзов держит на личном контроле.

Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о прогнозируемых в регионе ливнях в сочетании с грозой и градом и ветром, порывы которого могут достигать 22 м/с. В республике также предупредили о подъеме уровня рек, в частности, Кубань, Лаба, Чамлык в Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском, Тахтамукайском районах. Подъем возможен местами с достижением опасных отметок.

Спасатели с утра 18 июня продолжили ликвидацию последствия ливней в поселке Каменномостском Майкопского района, где из-за продолжительных ливней вечером в пятницу произошло подтопление около 48 придомовых территорий.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике сообщалось, что по состоянию на утро 5 июня порядка 200 придомовых территорий подтопило из-за ливней в селах Кошехабльского и Майкопского районов. Ввели режим ЧС межмуниципального уровня. В Кошехабльском районе это было повторное подтопление: из-за дождей и разлива реки 27 мая оказались подтопленными свыше 100 придомовых территорий в поселке Майском, хуторе Красном и селе Вольное, вода зашла в 10 домовладений.