В бухте под Севастополем не выявили отравляющих веществ

Специалисты, в частности, обследовали люки и системы канализационных стоков

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты не выявили отравляющих веществ в акватории Черного моря в Балаклавской бухте под Севастополем, где ранее обнаружили пятно зеленого цвета. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов, комментируя промежуточные итоги исследований, в Telegram-канале в воскресенье заявил, что инцидент с пятном может быть следствием провокации.

"Нет никаких превышений, нет никакого сегодня отравления акватории. Это, конечно, же промежуточные итоги, но уже детально можно сказать о том, что ничего не грозит сегодня нашей окружающей среде. Считаю это какими-то хулиганскими выходками или провокацией со стороны третьих лиц, чтобы сегодня дестабилизировать нормальное настроение жителей нашего города", - написал Горлов.

По его словам, ранее службы города для выявления возможного факта повреждения канализационной сети действительно применяли определенный краситель, однако сегодня водоканал такой материал не использует.

Специалисты также обследовали люки и системы канализационных стоков. "Мы не обнаружили никаких элементов или возможных нарушений в эксплуатации и в образовании каких-либо химических составов", - сказал Горлов. Он добавил, что ответственные за случившееся будут установлены.

Ранее в Telegram-каналах появились фотографии ярко-зеленого пятна неизвестного происхождения в Балаклавской бухте.