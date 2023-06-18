В Вологде на деревообрабатывающем предприятии произошел пожар

Горели опилки, в тушении задействовали 27 человек и 10 единиц техники

ТАСС, 18 июня. В Вологде на территории деревообрабатывающего предприятия произошел пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Вологодской области.

"Сообщение о пожаре поступило сегодня после 17:00. Горят опилки на территории деревообрабатывающего предприятия по улице Доронинской в Вологде на площади в 900 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Открытый огонь потушили около 19:00. А затем в МЧС сообщили о полной ликвидации возгорания.

В результате возгорания никто не пострадал. В тушении задействовали 27 человек и 10 единиц техники.