18 июня, 18:00,
обновлено 18 июня, 18:54

В Вологде на деревообрабатывающем предприятии произошел пожар

Горели опилки, в тушении задействовали 27 человек и 10 единиц техники

ТАСС, 18 июня. В Вологде на территории деревообрабатывающего предприятия произошел пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Вологодской области.

"Сообщение о пожаре поступило сегодня после 17:00. Горят опилки на территории деревообрабатывающего предприятия по улице Доронинской в Вологде на площади в 900 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Открытый огонь потушили около 19:00. А затем в МЧС сообщили о полной ликвидации возгорания. 

В результате возгорания никто не пострадал. В тушении задействовали 27 человек и 10 единиц техники. 

Теги:
РоссияВологодская область
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