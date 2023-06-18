18 июня, 18:03
Военная операция на Украине

Горловка в ДНР с начала СВО подверглась обстрелам более 1 600 раз

По словам мэра города Ивана Приходько, погибли 111 жителей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Горловка подверглась обстрелам свыше 1 600 раз с 24 февраля 2022 года, при этом погибли 111 жителей и 400 человек были ранены. Об этом сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько.

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"Начиная с 24 февраля 2022 года Горловка, по-моему, 1 673 раза подверглась обстрелам. <...> Увы, на сегодня погибло 111 горловчан - это именно те, кто погибли за эти год и три месяца, - и 400 человек получили ранения", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Приходько подчеркнул, что речь идет об обстрелах, а не одиночных ударах: это может быть пакет РСЗО "Град" или несколько мин. Мэр отметил, что неуехавшие жители города остаются на своих рабочих местах. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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