18 июня, 18:07,
обновлено 18 июня, 18:30
Военная операция на Украине

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35

ASSOCIATED PRESS
© ASSOCIATED PRESS

Ранее сообщалось о 29 погибших

ГЕНИЧЕСК, 18 июня. /ТАСС/. Количество погибших в Херсонской области, где в результате разрушения Каховской ГЭС произошли подтопления нескольких десятков населенных пунктов, увеличилось до 35.

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Об этом в воскресенье в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"К сожалению, число погибших выросло до 35 человек", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 29 погибших.

Как отметил Алексеенко, жители Голопристанского округа в воскресенье начали получать материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, выплаты продолжают идти во всех пунктах временного размещения, а также в городах Алёшки и Новая Каховка. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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