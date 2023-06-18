Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35

Ранее сообщалось о 29 погибших

ГЕНИЧЕСК, 18 июня. /ТАСС/. Количество погибших в Херсонской области, где в результате разрушения Каховской ГЭС произошли подтопления нескольких десятков населенных пунктов, увеличилось до 35.

Об этом в воскресенье в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"К сожалению, число погибших выросло до 35 человек", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 29 погибших.

Как отметил Алексеенко, жители Голопристанского округа в воскресенье начали получать материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, выплаты продолжают идти во всех пунктах временного размещения, а также в городах Алёшки и Новая Каховка.