На юго-востоке Москвы в ДТП пострадали три человека

Столкнулись грузовик и легковой автомобиль

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на юго-востоке Москвы, в результате пострадали три человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 16:35 на Новорязанском шоссе произошло ДТП с участием двух транспортных средств - легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали три человека из легковушки - водитель и два пассажира", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. В столичной прокуратуре уточнили, что в аварию попал автомобиль Lexus. "Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в надзорном ведомстве столицы.