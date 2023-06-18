В Северной Осетии утром 19 июня планируют начать оценку ущерба от ливня

По словам главы республики Сергея Меняйло, работы по ликвидации последствий будут вестись круглосуточно

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. Комиссия по оценке ущерба от ливня в Северной Осетии начнет работать в понедельник утром. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Сильные дожди, шквалистый ветер - подтоплены дома и дороги, перебои с подачей электроэнергии. Нам еще предстоит оценить весь урон, нанесенный стихией: с утра начнут работать комиссии по оценке ущерба", - говорится в сообщении.

По его словам, экстренные службы в оперативном порядке устраняют последствия стихии, восстанавливают обрывы на линиях электропередачи, ликвидируют аварии на объектах водо- и газоснабжения. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.

Из-за ливня 18 июня во Владикавказе ввели режим ЧС. В городе подтопило дома, сотрудники МЧС эвакуируют людей. Также в разных районах города повалило деревья, в поселке Южный сошел сель. Службы экстренного реагирования проводят ремонтно-восстановительные работы для возобновления подачи электроэнергии.

Режим ЧС также ввели в Пригородном районе Северной Осетии. Там ливень спровоцировал сход селевого потока. Дома затопило в Верхней Санибе и Октябрьском.

Кроме того, ливнем разрушило стену воинской части 58-й армии Южного военного округа в поселке Спутник. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале Пригородного района республики. "Стена длиной 15 м снесена вместе с колючей проволокой", - пояснили ТАСС в пресс-службе района.