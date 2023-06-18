Во Владикавказе и селении Ир из-за шквального ветра и грозы нарушилось электроснабжение

К ликвидации последствий непогоды привлекли 12 единиц техники и 46 человек

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Электроснабжение нарушено частично во Владикавказе и селении Ир в Северной Осетии из-за шквального ветра, сильного дождя и грозы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

В министерстве отметили, что непогода привела к повреждениям линий передач, ветер повалил деревья в нескольких населенных пунктах. Кроме того, подтопленными оказались частные дома и один многоквартирный дом. "Произошло нарушение электроснабжения в двух населенных пунктах. Частично во Владикавказе на улицах Кутузова, Пушкинская, Куйбышева, Баракова, Хадарцева, Западный Проезд, а также в пригородном районе, селение Ир", - сказали в пресс-службе.

Службы экстренного реагирования ремонтируют сети для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. "Всего подтоплено 6 частных жилых домов, где проживали 11 человек, все эвакуированы к родственникам", - добавили в ведомстве. Также сотрудники МЧС вытащили двух человек из автомобиля, попавшего в водную ловушку. Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 12 единиц техники и 46 человек.

Из-за ливня 18 июня во Владикавказе введен режим ЧС.