На Кубани количество подтопленных после дождей дворов сократилось до 60

Проводится работа 16 оценочных комиссий

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. 60 придомовых территорий остаются подтопленными по состоянию на вечер воскресенья в трех районах Краснодарского края после ливней, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В трех муниципальных образованиях (Лабинский, Кавказский и Усть-Лабинский районы) остаются подтопленными 60 придомовых территорий, в домовладениях воды нет. Работы по откачке воды продолжаются. Проводится работа 16 оценочных комиссий", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 18 июня сообщалось, что подтопило 183 придомовых территории, к середине дня их количество сократилось до 108.

В ночь на 17 июня на Кубани вновь прошли сильные дожди. В субботу сообщалось, что оказались подтоплены 492 придомовые территории, в 94 домах находилась вода. В Лабинском и Кавказском районах ввели режим чрезвычайной ситуации. В регионе до 19 июня действует штормовое предупреждение.