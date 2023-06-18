В Кавминводах ливень подтопил дороги и нарушил электроснабжение

В станице Ессентукской, в частности, молния ударила в подстанцию, после чего произошло возгорание

ПЯТИГОРСК, 18 июня. /ТАСС/. Сильные ливни и грозы подтопили дороги в городах Кавказских Минеральных Вод, сообщает в воскресенье краевое управление ГИБДД.

"Ливень в Пятигорске, ряд улиц подтоплены. В Ессентуках, станице Ессентукской и на трассе "Минеральные Воды - Кисловодск" произошло подтопление проезжей части", - сказали в управлении, обратившись при этом к водителям с рекомендацией отложить поездки до более благоприятных погодных условий.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко, также произошло отключение электроэнергии в станице Ессентукской. "Молния ударила в подстанцию, после чего произошло возгорание. Без света осталось 1,5 тыс. абонентов. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы подать ресурс по резервной линии", - написал он, отметив, что также произошло отключение электроэнергии в поселках Ясная Поляна и Подкумок.

Глава Ессентуков Александр Некристов в своем Telegram-канале ранее проинформировал, что авария на подстанции в Предгорном районе Ставропольского края оставила без света несколько микрорайонов в Ессентуках.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что с вечера 18 июня до вечера 19 июня в регионе местами ожидается дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с.