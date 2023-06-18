Глава Дагестана поручил оказать помощь пострадавшим от ливней с градом в Буйнакске

Как отметил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, в первую очередь, необходимо восстановить водо -, газо - и электроснабжение, а также дороги

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать помощь пострадавшим от прошедшего накануне ливня с градом жителям Буйнакска. На место для оценки ущерба и оперативного совещания выехал председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального кабмина.

"Главой Дагестана Сергеем Меликовым дано поручение оказать помощь каждому, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении.

Прибывший в город председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов посетит социальные объекты. В первую очередь премьер оценил школу №9, где после непогоды просел фундамент и пострадала крыша.

"Прежде всего люди должны получать воду, газ, свет. И дороги должны быть на месте. Конечно, если есть пострадавшие дома или приусадебные участки, а также другой нанесенный ущерб, то в рамках действующего законодательства все должны получить компенсацию", - цитирует пресс-служба Абдулмуслимова.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что из-за прошедших 17 июня ливней с градом в Буйнакске пострадали кровли домов и автомобили. В муниципалитете ввели уровень повышенной готовности.

Глава региона сообщил, что для обследования пострадавших территорий задействовали 14 групп, в том числе с использованием беспилотных авиационных систем МЧС. В городе осуществляется прием граждан и подомовой обход.