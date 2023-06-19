Под Астраханью сняли с мели круизный теплоход "Павел Бажов"

На борту находятся 186 человек

АСТРАХАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Речной круизный теплоход "Павел Бажов", следовавший по Волге из Перми в Астрахань, со 186 пассажирами на борту, снят с мели. Об этом сообщили журналистам в понедельник в ГУ МЧС России по Астраханской области.

"01:25 мст (00:25 мск) судно снято с мели", - говорится в сообщении.

Ведомство сообщало, что для снятия с мели теплохода были привлечены буксиры.

18 июня в Черноярском районе Астраханской области на Волге сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", следовавший по маршруту Пермь - Астрахань. На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек экипажа. Погибших и пострадавших нет. В МЧС сообщали, что теплоход не получил повреждений, утечки нефтепродуктов нет.

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит доследственную проверку по факту происшествия.