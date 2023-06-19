19 июня, 00:08
Военная операция на Украине

В контролируемом украинскими силами городе Запорожье произошли взрывы

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Серия мощных взрывов произошла в контролируемом украинскими войсками городе Запорожье.

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"В Запорожье прогремели громкие взрывы", - сообщило агентство "Укринформ". Ранее украинские СМИ информировали о нескольких взрывах в районе Одессы.

По состоянию на 03:00 мск режим воздушной тревоги действует в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области. В Николаевской и Одесской областях тревогу отменили в 02:47 мск. 

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