На севере Крыма системы ПВО сбили два беспилотника

Глава республики Сергей Аксенов рекомендовал жителям соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбили два беспилотника на севере Крыма, написал в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он.

Последняя массовая атака беспилотников на Крым произошла в ночь на 15 июня, тогда было сбито шесть беспилотников и четыре заглушено системами РЭБ.