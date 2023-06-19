19 июня, 05:17
Военная операция на Украине

На севере Крыма системы ПВО сбили два беспилотника

Глава республики Сергей Аксенов рекомендовал жителям соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбили два беспилотника на севере Крыма, написал в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

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"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он.

Последняя массовая атака беспилотников на Крым произошла в ночь на 15 июня, тогда было сбито шесть беспилотников и четыре заглушено системами РЭБ. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
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