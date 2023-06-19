СК проверит сообщения о сбивших на самокате ребенка в Новосибирске

По данным СМИ, злоумышленники попытались скрыться, отец ребенка погнался за ними и в него выстрелили

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области проверит сообщения СМИ о сбивших на самокате несовершеннолетнего. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Проверку зарегистрировали по ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий) по материалам СМИ. <...> Пока выясняем обстоятельства", - сообщили в СК.

По данным СМИ, инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска. Двое неизвестных, ехавших на прокатном электросамокате, сбили несовершеннолетнего и попытались скрыться. Отец мальчика погнался за ними, однако нарушители бросили самокат и выстрелили в мужчину из пистолета.

"Заявления от законных представителей малолетнего приняты сотрудниками полиции, выдано направление на прохождение ребенком судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и розыск граждан", - сказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.