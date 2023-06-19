19 июня, 05:54
Военная операция на Украине

В Курской области два поселка попали под обстрел ВСУ

Линии электропередачи и хозяйственные постройки получили повреждения

КУРСК, 19 июня. /ТАСС/. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи в Курской области попали утром в понедельник под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, повреждения получили хозяйственные постройки, линии электропередачи, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет", - написал Старовойт в Telegram-канале.

В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов отключили электроснабжение, также повреждения получили хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей. Власти окажут помощь в восстановлении имущества, добавил губернатор. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация