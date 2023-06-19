В Курской области два поселка попали под обстрел ВСУ

Линии электропередачи и хозяйственные постройки получили повреждения

КУРСК, 19 июня. /ТАСС/. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи в Курской области попали утром в понедельник под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, повреждения получили хозяйственные постройки, линии электропередачи, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет", - написал Старовойт в Telegram-канале.

В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов отключили электроснабжение, также повреждения получили хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей. Власти окажут помощь в восстановлении имущества, добавил губернатор.