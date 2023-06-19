Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", целью прилетов были объекты, используемые киевским режимом для ведения войны

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Около 10 взрывов прозвучало в ночь на понедельник в контролируемом украинскими силами городе Запорожье, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня примерно с 02:45 до 03:00 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов. Как сообщают мне земляки-запорожцы, суммарно было около десятка взрывов, которые были слышны во всех частях города", - написал Рогов.

Он уточнил, что "по традиции целью прилетов были объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны, места расположения боевиков ВСУ, а также склады техники и боеприпасов нацистов". "При этом, по словам гауляйтеров Зеленского, пострадавших и погибших среди людей нет", - добавил Рогов.