Экоактивисты в Австралии заблокировали доступ транспорта с углем к трем крупнейшим портам

Речь идет о Ньюкасле, Мельбурне и Брисбене

СИДНЕЙ, 19 июня. /ТАСС/. Активисты экологического движения Blockade Australia ("Блокада Австралии") устроили в понедельник акцию протеста, перекрыв движение железнодорожного и автомобильного транспорта в крупнейших морских портах страны. Как сообщили ТАСС в штаб-квартире организации, ее участники заблокировали отгрузку угля в Ньюкасле, Мельбурне и Брисбене.

По словам организаторов, скоординированная акция протеста началась в крупнейших портах штатов Виктория, Квинсленд и Новый Южный Уэльс, где активисты, привязав себя к железнодорожным и автомобильным мостам, перекрыли доступ грузовому транспорту с углем. "Мы полны решимости противостоять деструктивным действиям австралийских властей и продолжающейся добыче полезных ископаемых. Нас становится все больше, и мы становимся решительнее. Полиция [Австралии] пыталась разгромить нашу сеть, но мы вернулись, нарастив свои ряды троекратно", - сказала пресс-секретарь Blockade Australia Зельда Гримшоу, отметив, что репрессивные меры в отношении экоактивистов не помогут решить проблему изменения климата.

По данным полиции, активистам удалось заблокировать железнодорожный и автомобильный мост, ведущий к грузовым терминалам порта Ньюкасл, монорельс и автостраду, ведущие к порту Брисбена и скоростное шоссе, проходящее через порт Мельбурна. В Blockade Australia подчеркнули, что акция стала первым шагом "скоординированной программы организации, направленной на преодоление климатического и экологического кризисов".

По информации австралийского совета по добыче полезных ископаемых, обладая третьими по величине запасами угля, Австралия является вторым по величине экспортером этого ресурса в мире. Ежегодно она экспортирует порядка 363 млн тонн угля (около 56% всего объема энергоносителей, экспортируемых страной), на общую сумму свыше 112 млрд австралийских долларов ($76,6 млрд). Порт Ньюкасл считается крупнейшим угольным хабом страны, через который в 2022 году было отгружено более 136 млн тонн угля. Порт Мельбурна является четвертым по величине контейнерным портом в южном полушарии.