В КЧР двое потерявшихся туристов из Москвы получили травмы

Еще двое вернулись на базу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Руководитель группы туристов и одна из ее участниц, которые накануне перестали выходить на связь на маршруте в горной местности в Карачаево-Черкесии, сорвались с перевала и получили травмы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. По их информации, руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров. При падении руководитель группы получил травму, находится в сознании, участница группы получила ушибы", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пострадавшие остались на месте происшествия, они обеспечены палаткой и продуктами питания на двое суток. Расстояние от Архызского поисково-спасательного подразделения до точки, где ожидают помощь пострадавшие туристы, около 28 км. На поиски привлечена группировка МЧС России в составе 12 человек и 2 единиц техники.

Накануне группа туристов из четырех человек, вышедших на маршрут в горной местности Зеленчукского района, перестала выходить на связь. Зарегистрированная группа вышла на маршрут еще в прошлый понедельник из поселка Архыз, завершить поход они планировали 21 июня. Обращение о пропаже поступило от отца одной из участниц тургруппы. На поиски были направлены спасатели МЧС России, которые обследовали долину реки Дукка, озеро Семицветное, а также районы перевалов Айлюлю и Олений. С наступлением темноты спасатели приостановили поиски.