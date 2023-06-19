В Иркутской области подросток погиб после падения с вышки сотовой станции

Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности

ТАСС, 19 июня. В Иркутской области 14-летний подросток погиб после падения с базовой станции сотовой связи. Прокуратура начала проверку, сообщили в ведомстве. Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

"Прокуратура Братского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о гибели <…> 14-летнего жителя Братска в результате падения с базовой станции сотовой связи в с. Большеокинское Братского района. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере размещения и эксплуатации базовой станции сотовой связи, иных федеральных законов, причинам и условиям произошедшего", - говорится в сообщении.

По данному факту следственное управление СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Следователями СК установлено, что <…> несовершеннолетний, находясь вместе с друзьями на въезде в поселок Большеокинское Братского района, решил забраться на телевизионную вышку, чтобы посмотреть закат. В результате юноша не удержался и упал на землю, получив травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в следственном управлении.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают собственника телевышки. "Известно, что доступ к металлической конструкции был не ограничен, лестница находилась в неисправном состоянии. Проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели произошедшего", - пояснили в следственном управлении СК РФ по региону.