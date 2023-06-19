Под Мурманском в ДТП пострадали три человека

Водитель пытался уйти от столкновения с лосями

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Три человека пострадали в автомобильной аварии под Мурманском, водитель Opel Astra попытался избежать столкновения с тремя лосями и съехал в кювет. Машина перевернулась и загорелась, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

"Авария произошла сегодня около 6 утра на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Апатитском районе, не доезжая одного километра до Мурманска. Водитель автомобиля Opel Astra попытался уйти от столкновения с тремя лосями, которые вышли на дорогу, и съехал в кювет. Машина перевернулась и загорелась. В салоне находились пять человек, трое из них пострадали, детей там не было", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие пожарно-спасательные подразделения Мурманской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Возгорание ликвидировали в 06:30 мск. Обстоятельства аварии уточняются.