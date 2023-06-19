19 июня, 07:41,
обновлено 19 июня, 07:53
Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ в Валуйках увеличилось до восьми

Дмитрий Бойков/ ТАСС, архив
© Дмитрий Бойков/ ТАСС, архив

По городу за сутки выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града"

БЕЛГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Число мирных жителей, получивших ранения при обстреле со стороны украинских военных в Валуйках Белгородской области, увеличилось до восьми. Об этом сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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"По городу Валуйки за минувшие сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". Пострадали восемь человек. Ребенка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, три женщины, две из которых с осколочными ранениями и одна с контузией, бригады скорой помощи доставили в Центральную районную больницу. Еще три человека - двое мужчин и одна женщина с легкими осколочными ранениями и контузией - обратились за медпомощью самостоятельно. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - написал губернатор.

По его словам, повреждения зафиксированы в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. Также повреждены три легковых автомобиля.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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