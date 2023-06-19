На Урале объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Речь идет о Свердловской, Челябинской и Курганской областях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Синоптики объявили на Урале штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности на 19-21 июня. Об этом в понедельник сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 19 июня в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. <…> 19-21 июня на всей территории Курганской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высокая пожарная опасность также сохранится в Челябинской области.

По состоянию на вечер воскресенья в Свердловской области ликвидировали 10 природных пожаров за сутки, уточнили в департаменте информационной политики региона. Речь идет о пожарах в Артемовском, Белоярском, Красноуфимском, Сосьвинском, Сысертском, Тугулымском районах, Екатеринбурге и Верхней Пышме. К утру понедельника непотушенными остаются природные пожары в Богдановичском, Белоярском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском районах, продолжается ликвидация отдельных очагов от 0,15 до 15 га.

По данным региональных Гидрометцентров, в областях ожидается похолодание. В Свердловской области температура днем может достигнуть плюс 15 градусов, сохраняются порывы ветра до 17 м/с. В Курганской области ожидается облачная с прояснениями погода, днем - плюс 16 градусов, небольшой дождь и ветер до 20 м/с. В Челябинской области днем ожидается плюс 17 градусов, местами порывы ветра 15-17 м/с.