19 июня, 08:34
Военная операция на Украине

Рогов: группа украинских боевиков в форме ВС РФ пыталась проникнуть на российские позиции

Их нейтрализовали, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Группа украинских боевиков, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на "Урале" на российские позиции на запорожском направлении, их нейтрализовали. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В районе населенного пункта Каменское на васильевском направлении запорожского фронта ликвидирована крупная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника. Спецгруппа боевиков ВСУ, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на "Урале" с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов добавил, что украинские войска попались на том, что "приехали за ранеными" значительно позже того, как это сделала настоящая эвакуационная группа. "В результате короткого боестолкновения вся ДРГ противника была <...> сожжена вместе с "Уралом", на котором и приехала", - добавил он. 

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