Омбудсмен ДНР сообщила, что ВСУ в Артемовске взрывали жилые дома вместе с мирными жителями

Как сообщила жительница города Юлия, в результате подрыва ВСУ дома погибли семь человек

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины во время боев в Артемовске в Донецкой Народной Республики взрывали многоэтажные жилые дома с мирными жителями, находившимися в подвалах. Об этом говорится в докладе омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

"Весной 2023 года в ходе отступления украинские комбатанты минировали и подрывали многоэтажные здания. При этом находившееся в подвалах мирное население зачастую не было предупреждено о факте минирования, либо не имело достаточно времени чтобы покинуть здание. Это привело к гибели мирных жителей под обломками взорванных строений", - сообщается в документе. В докладе отмечается, что "данное деяние можно рассматривать как целенаправленное убийство лиц, не принимающих непосредственное участие в конфликте".

Информацию о фактах минирования домов вместе с находящимися там людьми, подтвердили правозащитникам и сами мирные жители. Так, дом на улице Леваневского, 36 был взорван вместе с находившимися в подвале мирными жителями. После отступления украинских военнослужащих из этого района, российские военные помогли выбраться выжившим людям, оказавшимся под завалами. Эвакуированный из Артемовска местный житель Александр Ступников рассказал, что жителям одного из домов ВСУ дали всего 15 минут на эвакуацию затем, дом был взорван, сообщается в докладе омбудсмена. Видео подрыва домов в Артемовске демонстрировались и в украинских СМИ.

Как сообщила журналистам в понедельник жительница Артемовска Юлия, в результате подрыва ВСУ дома в Артемовске погибли семь человек. "Мы сидели в подвале, а они [ВСУ] заминировали этаж над нами. После подрыва погибли семь человек, в том числе ребенок", - сказала она. Девушка и ее супруг оказались тогда под завалами. Она вспоминает, что они пытались выбраться самостоятельно и уже потеряли всякую надежду на спасение, однако через несколько дней выживших под завалами людей спасли российские войска.

Такие действия ВСУ нарушают нормы международного гуманитарного права, в том числе и дополнительных протоколов к Женевской конвенции. "Таким образом, данные деяния являются нарушением принципов и обычаев ведения войны, что предполагает уголовную ответственность как на уровне международного права, так и на уровне национального законодательства Российской Федерации и Украины", - резюмируется в докладе.

Министерство обороны РФ 21 мая сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города.