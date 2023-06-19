Старовойт назвал сложной обстановку в Курской области

По словам губернатора, участились обстрелы приграничного Глушковского района со стороны ВСУ

КУРСК, 19 июня. /ТАСС/. Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, за последние два дня участились обстрелы приграничного Глушковского района со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства региона губернатор области Роман Старовойт.

"По оперативной обстановке - она у нас остается сложной, мы видим, что последние два дня участились обстрелы Глушковского района. Наши вооруженные силы и погрануправление активно подавляет эти огневые точки активным огнем, работа продолжается", - сказал Старовойт.

Глава региона поручил заместителям губернатора выехать в район, пообщаться с жителями и проконтролировать как идет работа по восстановлению поврежденных построек, помощь пострадавшим.

Около 40 прилетов накануне и за утро понедельника пришлось по территории приграничного Глушковского района. В воскресенье в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями их доставили в Глушковскую центральную районную больницу.

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, запрещено использование беспилотников.