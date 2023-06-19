Суд оштрафовал главу "Мемориала" в Екатеринбурге на 100 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Речь идет об Алексее Мосине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал председателя общественной организации "Мемориал" (признана НКО-иноагентом в РФ) в этом городе Алексея Мосина на 100 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"Штраф в размере 100 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

1 июня общественная организация в Екатеринбурге, которую возглавляет Мосин, также была оштрафована по ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ) на 300 тыс. рублей.