19 июня, 09:23

В порту Испании судно с украинской кукурузой столкнулось с сухогрузом

В результате инцидента никто не пострадал

МАДРИД, 19 июня. /ТАСС/. Два судна столкнулись в субботу в порту испанской Таррагоны (автономное сообщество Каталония). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе портовых властей.

По их информации, инцидент произошел, когда сухогруз Karpaty был пришвартован при разгрузке, а другое судно - Elena VE - маневрировало, чтобы причалить. "Похоже, повреждения незначительные, затрагивают только внешний корпус", - уточнили в порту, добавив, что пострадавших в результате столкновения не было. Оба судна шли под флагом Либерии.

Как передает газета Diari de Tarragona, Elena VE перевозило кукурузу с Украины. 

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УкраинаИспания
© Информационное агентство ТАСС
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