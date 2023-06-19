В порту Испании судно с украинской кукурузой столкнулось с сухогрузом

В результате инцидента никто не пострадал

МАДРИД, 19 июня. /ТАСС/. Два судна столкнулись в субботу в порту испанской Таррагоны (автономное сообщество Каталония). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе портовых властей.

По их информации, инцидент произошел, когда сухогруз Karpaty был пришвартован при разгрузке, а другое судно - Elena VE - маневрировало, чтобы причалить. "Похоже, повреждения незначительные, затрагивают только внешний корпус", - уточнили в порту, добавив, что пострадавших в результате столкновения не было. Оба судна шли под флагом Либерии.

Как передает газета Diari de Tarragona, Elena VE перевозило кукурузу с Украины.