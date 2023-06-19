В Краснодарском крае ребенка поставили на учет за жестокое обращение с щенком

Домашнее животное передали волонтерам

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Девочку поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних в Краснодарском крае за то, что она жестоко обращалась с щенком и снимала это на видео. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В ОМВД России по Северскому району поставили на профилактический учет в ПДН несовершеннолетнюю, которая жестоко обращалась с домашним щенком и снимала это на видео", - говорится в сообщении.

Ранее полицейские выявили в интернете видеозапись, где несовершеннолетняя жестоко обращается с домашним животным, предполагалось, что события могли происходить в Краснодарском крае, была организована проверка. Личность девочки, которая могла быть причастна к данному инциденту установлена. Щенка передали волонтерам.