В Иране 12 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем

Более 150 пострадали, передает агентство ISNA

ДУБАЙ, 19 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, еще более 150 пострадали в результате отравления суррогатным алкоголем в провинции Альборз на севере Ирана. Об этом сообщило в понедельник иранское агентство ISNA со ссылкой на президента Университета медицинских наук региона Шахрама Саяди.

"По состоянию на понедельник, 19 июня, число отравившихся достигло 155, - заявил Саяди, слова которого приводит агентство. - К сожалению, на данный момент 12 человек погибли".

По сведениям иранского агентства Tasnim, на прошлой неделе несколько жителей города в Кередж (административный центр провинции Альборз) были доставлены в медицинские учреждения с симптомами тяжелого отравления. Врачи установили, что пациенты отравились поддельным алкоголем. Правоохранительные органы Ирана выясняют, как на рынок попал суррогатный алкоголь. Производство, продажа и употребление алкоголя запрещены в Иране со времен Исламской революции 1979 года.