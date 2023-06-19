19 июня, 09:28

В Волге нашли тело утонувшего брата сооснователя группы Cream Soda Романа Свиргунова

Артем Геодакян/ ТАСC, архив
© Артем Геодакян/ ТАСC, архив

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, тело погибшего находилось на мелководье, в одном км от места, где случилось происшествие

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Тело Романа Свиргунова, утонувшего в Волге в Ярославской области в марте, обнаружено в акватории реки. Брат сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова оставался последним, который числился пропавшим без вести с момента происшествия, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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"17 июня в деревне Новые Ченцы Некрасовского района Ярославской области обнаружено тело мужчины, который числился пропавшим без вести в акватории реки Волги в селе Диево-Городище", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, тело погибшего Романа Свиргунова находилось на мелководье, в одном км от места, где случилось происшествие.

20 марта под лед на Волге в Некрасовском районе Ярославской области провалились пять человек. Двоих удалось достать из воды сразу - молодой человек умер в машине скорой помощи, девушка была доставлена в больницу. Позже водолазы подняли тело одного из утонувших, им оказался основатель и участник группы Cream Soda Дима Нова (Свиргунов). В мае спасатели обнаружили тело его друга Аристарха Ухтомского. 

Теги:
РоссияЯрославская область
© Информационное агентство ТАСС
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