19 июня, 09:44

Минэнерго Украины сообщило о разъединении линия электропередачи с Молдавией из-за аварии

Ведомство не привело других подробностей инцидента

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Межгосударственная линия электропередачи между Молдавией и Украиной разъединилась из-за аварийной ситуации в украинской электросети. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"Из-за аварийной ситуации в сетях на территории Украины произошло разъединение межгосударственной линии электропередачи с Молдавией", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Других подробностей разъединения ЛЭП не приводится.

В министерстве также сообщили, что за минувшие сутки Украина импортировала 2,5 тыс. МВт-ч, экспорт не осуществлялся. 

Теги:
УкраинаМолдавия
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