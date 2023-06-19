19 июня, 09:31

В Новосибирске произошло ДТП с участием шести автомобилей

Пострадали три человека

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП с участием шести машин в Новосибирске. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.

"Водитель автомобиля Toyota RAV-4 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Sunny. Пострадали еще четыре автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. <...> Зажатых не оказалось. За медицинской помощью обратились три человека", - рассказали в службе.

Предположительно, авария произошла из-за того, что водителю Toyota стало плохо, после чего он потерял управление. 

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