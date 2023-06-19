В машине, которая взорвалась в Симферополе, был помощник вице-премьера Запорожской области

Владимир Епифанов получил сильные ожоги, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов находился в автомобиле, который взорвался в Симферополе. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, Епифанов получил сильные ожоги.

"Сегодня рано утром (около 4 утра) на Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался автомобиль, в котором ехал помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от "Единой России" Владимир Епифанов. Епифанов ехал за рулем Land Cruiser, в салоне были еще его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей в больнице и получают необходимую медицинскую помощь. Официально причина взрыва пока не установлена. "По словам помощника Владимира Епифанова, за день до ЧП газовый баллон проверяли на станции техобслуживания в Симферополе", - уточнил Рогов.