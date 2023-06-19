В Томске в ДТП пострадали три ребенка

Уточняется, что все дети перевозились с нарушениями правил в сопровождении родителей

ТОМСК, 19 июня. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Томске в понедельник, в результате аварии трое детей-пассажиров пострадали, из них двое доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"19 июня около 11:30 (07:30 мск) в Томске на улице Привольной, 2 произошло столкновение встречных транспортных средств. По предварительной информации, автомобиль Lada Xray под управлением 38-летнего водителя выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan Terrano", - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадали три ребенка. Двух мальчиков 5 и 8 лет доставили в больницу, 10-летней девочке оказали помощь на месте. Уточняется, что все дети перевозились с нарушениями правил в сопровождении родителей. Остальных участников ДТП осматривают врачи скорой медицинской помощи.