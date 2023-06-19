В Новосибирске двоих человек осудили за избиение до смерти во время драки фанатов

Они получили по девять лет колонии строгого режима

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Двое фанатов новосибирского футбольного клуба получили по девять лет колонии строгого режима за избиение болельщика другой команды до смерти в ноябре 2017 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Коллегия присяжных заседателей признала их виновными. Судом каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, тело 30-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы было обнаружено 18 ноября 2017 года около 23:00 у дома в Заельцовском районе Новосибирска.

Следствием и присяжными установлено, что осужденные стали участником массовой драки с фанатами футбольного клуба из другого региона. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, фигуранты скрылись с места происшествия. Вину они не признали, мотивируя своей непричастностью.

Ранее сообщалось, что конфликт между болельщиками футбольных клубов "Енисей" (Красноярск) и "Сибирь" (Новосибирск) произошел в ноябре 2017 года. Участниками драки стали не меньше 20 человек, 1 в результате погиб. СК возбудил дело по факту обнаружения тела мужчины в Заельцовском районе Новосибирска, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о погибшем болельщике из Красноярска.