В некоторых муниципалитетах повреждены дома и дороги

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей в 8 населенных пунктах Дагестана остались без электроснабжения из-за прошедшего сильного дождя с градом. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова.

"Основные отключения электричества из-за непогоды в Дагестане отработаны, в районы с проявлениями стихии доставлено дополнительное оборудование. На пике разгула стихии без света остались около 38 тыс. человек в 90 населенных пунктах. Сейчас без электроснабжения остаются порядка 2 тыс. жителей в 7-8 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исходя из характера стихийных проявлений, отключения относительно не массовые, "Россети" работают.

На выходных в Дагестане, преимущественно в горных и предгорных районах, прошли ливневые дожди с градом. В некоторых муниципалитетах повреждены дома и дороги.