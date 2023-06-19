В Подмосковье за 17-18 июня ликвидировали 15 лесных пожаров

Общая площадь возгораний составила 3,78 га

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около 15 лесных пожаров в Подмосковье ликвидировали на территории земель лесного фонда за прошедшие выходные. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировали почти 120 возгораний в лесах, сообщила в понедельник пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

"За минувшие выходные на территории земель лесного фонда ликвидировано 15 возгораний на общей площади 3,78 га. Самые нетипичные пожары - ночные - возникли с субботы на воскресенье на территории Егорьевского лесничества, но благодаря лесничим и лесопожарным службам огонь на шести возгораниях был потушен на малых площадях - всего пройдено огнем менее половины гектара. Хочу отметить высокий профессионализм и эффективное взаимодействие коллег в данной ситуации", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

Он уточнил, что пожары ликвидированы в Егорьевском, Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах. На их тушении привлекалось более 60 единиц техники и 124 человека личного состава лесопожарных служб.

В пресс-службе уточнили, что всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда региона возникло 117 пожаров на общей площади 135,39 га.