19 июня, 09:53
Военная операция на Украине

В ЛНР уничтожили 14 диверсантов ВСУ, пытавшихся прорваться в сторону Лисичанска

Как сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев, члены ДРГ хотели зайти на освобожденную территорию для совершения теракта

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские силы выявили и уничтожили 14 членов диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться в сторону Лисичанска в ЛНР для совершения терактов. Об этом сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире Первого канала.

"Наши спецназовцы выявили диверсионно-разведывательную группу [из] порядка 14 человек, которая скрытно пыталась прорваться в сторону Лисичанска, зайти на освобожденную территорию для совершения теракта. Все 14 человек уничтожены", - сказал он. 

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