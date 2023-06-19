В Херсонской области не зафиксировали опасных инфекций после подтоплений

В Минздраве сообщили о стабильной эпидемиологической ситуации в регионе

ГЕНИЧЕСК, 19 июня. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области стабильная, случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний после подтоплений из-за разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС не зафиксировано, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале Минздрав региона.

Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины ранее сообщил, что холеровидный вибрион выявлен в пресных водоемах в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС.

"На данный момент не зафиксировано ни вспышечной, ни массовой заболеваемости опасными кишечными инфекционными заболеваниями, в том числе холерой и другими природно-очаговыми инфекциями. Лабораторных подтверждений о выделении возбудителей опасных инфекций, в том числе холеры, во внешней среде не зафиксировано", - приводятся в сообщении слова заведующего отделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского областного центра гигиены и эпидемиологии Александра Маклакова.

Уточняется, что в условиях ЧС в регионе усилен мониторинг состояния заболеваемости. "Уровень заболеваемости инфекциями, передающимися водным и пищевым путем, низкий", - говорится в сообщении.