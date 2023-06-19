На Украине возбудили дело против военкомов, применивших оружие при вручении повестки

Им предъявили обвинение по статье о хулиганстве, совершенном с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правоохранители в Одесской области возбудили дело против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), которые применили оружие, пытаясь задержать убегавшего от них мужчину. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления Нацполиции Украины в Одесской области.

"По факту стрельбы на рынке в городе Рени правоохранители начали уголовное производство. <…> Установили всех участников инцидента, с которыми сейчас проводят следственные действия", - говорится в сообщении ведомства.

По информации издания, двум сотрудникам территориального центра комплектования предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, совершенном с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

18 июня в украинских СМИ появились сообщения, что на рынке в городе Рени Одесской области сотрудник военкомата выстрелил в воздух. На появившемся в соцсетях видео не был запечатлен момент стрельбы, а только последовавшая за этим реакция прохожих. По данным агентства РБК-Украина, оружие оказалось стартовым пистолетом. Теперь сотруднику центра комплектования грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

На Украине в последнее время часто возникают скандалы в связи с вручением повесток прямо на улицах, которые нередко сопровождаются применением силы. Также в соцсетях появляются кадры, на которых, как утверждается, "военкомы" насильно заставляют мужчин садиться в машины и увозят их. Чаще всего сообщения о таких инцидентах приходят из Одессы и области.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей мобилизации. Затем Верховная рада неоднократно продлевала ее действие наряду с военным положением. 23 января Зеленский объявил, что командованию ВСУ поручено сформировать резервы личного состава, чтобы создать возможности для ротации военнослужащих.