В Красноярском крае черных лесорубов осудили за вырубку деревьев на 78 млн рублей

Их приговорили к 5,5 и 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Суд приговорил двух черных лесорубов к 5,5 и 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за вырубку более 1 тыс. деревьев на более 78 млн рублей в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Очередные два черных лесоруба отправлены в колонию на длительные сроки. Незаконно они срубили более 1 тыс. деревьев на более 78 млн рублей. Приговор суда: организатору преступной группы - 5,5 года лишения свободы, его соучастнику - 3,5 года. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале 2018 года мужчины организовали преступную группу и стали промышлять незаконными рубками хвойных лесов в Емельяновском районе. "Они выбирали лучшие участки в лесничествах, а затем сами или с помощью привлеченных рабочих и спецтехники производили вырубку. Менее чем за год они нарубили больше 1 тыс. деревьев породы сосна и лиственница. Ущерб от незаконной вырубки хвойного леса лесорубы не возместили, он будет погашен за счет реализации арестованного личного имущества стоимостью более 13 млн рублей (автомобили, спецтехника, земельные участки, сруб дома, иная недвижимость)", - пояснили в ведомстве.