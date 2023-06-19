В двух районах КЧР сильные ливни размыли дороги

Из-за непогоды также подтопило домовладения и поля с посевами

ЧЕРКЕССК, 19 июня./ТАСС/. Сильные дожди прошли в Хабезском и Прикубанском районах Карачаево-Черкесии, в результате размыло дороги, подтопило домовладения и поля с посевами. На места выехали члены правительства республики, сообщил в Telegram-канале глава КЧР Рашид Темрезов.

"Накануне в связи с обильными осадками в некоторых населенных пунктах Хабезского и Прикубанского районов республики оказались размыты участки дорог, подтоплены некоторые участки сельскохозяйственных посевов, приусадебные хозяйства", - написал он.

Глава добавил, что ежечасно получает информацию о ситуации в населенных пунктах, а также на дорогах республики. Утром в понедельник прошло оперативное совещание, после чего на место для оперативного реагирования выехали председатель правительства КЧР Мурат Аргунов, руководители регионального Минстроя, управления по ГО и ЧС, а также представители Карачаевочеркесавтодора.

"Мы уже максимально задействовали все аварийные службы для расчистки местности. На поврежденных участках будут произведены работы по замене дорожного полотна", - добавил Темрезов.

Согласно информации регионального главка МЧС, в понедельник в районах Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и шквал 20-23 м/с. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов, в горах местами плюс 4-9, днем плюс 21-26, в горах местами плюс 13-18 градусов.