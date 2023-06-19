В Буйнакске ввели режим ЧС из-за последствий ливня с градом

По предварительным данным, повреждения получили более 2 тыс. частных домовладений, 33 жилых высотных дома, 14 детсадов, 7 школ

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Власти города Буйнакск ввели в понедельник режим ЧС из-за последствий от прошедших ливневых дождей с градом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона Сергея Меликова.

"С 19 июня в Буйнакске введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал сегодня глава города [Исламудин Нургудаев]", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что из-за прошедших в субботу ливней с градом в Буйнакске пострадали кровли домов и автомобили. По предварительным данным, повреждения получили более 2 тыс. частных домовладений, 33 жилых высотных дома, 14 детсадов, 7 школ.