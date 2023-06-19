В Алтайском крае в 9 км от населенного пункта произошел пожар

Местные власти оповещают население

БАРНАУЛ, 19 июня. /ТАСС/. В Егорьевском районе Алтайского края в 9 км от населенного пункта произошел пожар. Местные власти оповещают население. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

"Поступила информация о том, что действует лесной пожар в Лебяжинском лесничестве. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии 9 км от места пожара. Поселок находится за озером от места горения. Проводится оповещение населения силами администрации Егорьевского района", - сообщили в МЧС.

На место возгорания планируют направить самолет-амфибию Бе-200. Также развернут и находится в готовности пункт временного размещения. В пресс-службе сообщили, что при необходимости будет проведена эвакуация.

В данный момент в качестве превентивных мероприятий проводят опашку. На место пожара направлена аэромобильная группировка и оперативная группа МЧС.

В министерстве природных ресурсов Алтайского края ТАСС сообщили, что площадь лесного пожара составляет около 80 га.

В ликвидации задействованы специалисты лесной пожарной охраны и арендаторов - это 35 человек, 15 пожарных машин, 1 лесопожарный комплекс и 1 трактор.