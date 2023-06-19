В Сочи при купании на пляже пропал турист из Марий Эл

Его ищут спасатели

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Турист из Республики Марий Эл, отдыхавший на пляже "Ривьера" в Сочи, пропал во время купания в море. Его ищут вторые сутки. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в понедельник Южным региональным поисково-спасательным отрядом МЧС России.

"Поиск пропавшего мужчины ведется в акватории Черного моря на траверзе пляжа "Ривьера". По данным полиции, мужчина 18 июня в районе 16:00 ушел купаться и до настоящего времени не вернулся. На берегу были оставлены его личные вещи. Пропавший мужчина приехал вместе с женой в отпуск в Сочи из Республики Марий Эл", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поиски незамедлительно были начаты в воскресенье с борта катера, в ночное время суток их приостанавливали. В понедельник, по данным ведомства, спасатели уже приступили к водолазным поискам на удалении от 50 до 100 м от берега.