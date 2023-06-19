19 июня, 12:08
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о повреждении складов гуманитарным грузом после обстрела со стороны ВСУ

Повреждения получили остановки общественного транспорта

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Склады с гуманитарным грузом получили повреждения в результате обстрела Волновахи в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В сообщении в Telegram-канале представительства отмечается, что зафиксированы повреждения складов гуманитарного груза на улице Шевцова, а также остановки общественного транспорта у школы №7.

Утром в понедельник ВСУ атаковали Волноваху из реактивных систем залпового огня. В городской администрации сообщили ТАСС, что в результате этого удара ранения различной степени тяжести получили 20 жителей Волновахи. 

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