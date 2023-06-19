Жителя Приморья осудили на 13 лет колонии за ограбление банка на 5,8 млн рублей

Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. В Приморье грабителя банка приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры края. Мужчина под угрозой оружия заставил менеджера выдать ему 5,8 млн рублей.

"В декабре 2019 года осужденный, угрожая пистолетом и применением гранат, напал на старшего менеджера банковской организации, подкараулив ее у места жительства на улице Арсеньева в городе Находка. После этого он потребовал от женщины проехать к офису банка, где, продолжая угрожать пятерым сотрудникам, потребовал передать ему денежные средства из хранилища, при этом свое лицо преступник скрыл маской. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы со штрафом 550 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Опасаясь за свою жизнь, сотрудники банка передали похитителю свыше 5,8 млн рублей. Находкинский городской суд признал мужчину виновным по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств). Уточняется, что местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима.

Дома и в гараже осужденного обнаружены и изъяты 3 револьвера и 3 пистолета, переделанные самодельным способом, а также 3 пистолетных магазина, газовый револьвер, 3 гранаты, более 250 патронов и гильз, а также составные части разного оружия.

Суд удовлетворил иск представителя потерпевшего о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.