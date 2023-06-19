Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО

Тип РСЗО не уточняется

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В сообщении в Telegram-канале представительства отмечается, что в 14:25 мск украинские войска выпустили по Киевскому району города две ракеты из РСЗО, тип которой не уточняется.

Ранее ВСУ обстреляли из РСЗО Волноваху. В городской администрации сообщили ТАСС, что в результате этого удара ранения различной степени тяжести получили 20 жителей Волновахи.